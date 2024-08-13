Маск: многие пытаются заткнуть рот Трампу

Global Look Press/Keystone Press Agency/Yolanda Ruiz Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил массированную DDOS-атаку на соцсеть Х тем, что многие пытаются не позволить экс-президенту США Дональду Трампу публично озвучивать свое мнение.