Маск: многие пытаются заткнуть рот Трампу

Global Look Press/Keystone Press Agency/Yolanda Ruiz Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил массированную DDOS-атаку на соцсеть Х тем, что многие пытаются не позволить экс-президенту США Дональду Трампу публично озвучивать свое мнение.
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