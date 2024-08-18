Взаимная торговля между Китаем и Украиной в 2024 году выросла на 18%

Взаимная торговля между Китаем и Украиной за январь-июль 2024 года выросла на 18%. Как отметили в Главном таможенном управлении КНР, общий товарооборот в стоимостном выражении составил 5,227 миллиардов долларов.
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