Вся Европа будет только на российской резине: Санкции превращают Россию в единственного производителя шин

Валерий Ворожищев

Бизнес не интересуют всякие там санкции. В случае мирового кризиса он тут же переедет туда, где дешёвые энергоносители, то есть в Россию. Сталинскую индустриализацию поднимал капитализм во время Великой депрессии 28/29 годов прошлого века. Очередной мировой кризис не за горами.