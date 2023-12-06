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Вся Европа будет только на российской резине: Санкции превращают Россию в единственного производителя шин

Вся Европа будет только на российской резине: Санкции превращают Россию в единственного производителя шин

Avia.pro - Новости Крах Европе: мы скоро станем единственными производителями автошин в Европе Когда Европа, следуя американской внешней политике, ввела все более строгие соглашения против России, никто там, казалось, даже не обдумывал возможные последствия, которые мы сейчас наблюдаем.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Бизнес не интересуют всякие там санкции. В случае мирового кризиса он тут же переедет туда, где дешёвые энергоносители, то есть в Россию. Сталинскую индустриализацию поднимал капитализм во время Великой депрессии 28/29 годов прошлого века. Очередной мировой кризис не за горами.
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2 час.
леонид рыбаков
одного боюсь  конкуренции не будет бабло качество убьет
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44 мин.
Александр Рожков
Они у нас все будут носить резиновые галоши! Вот.
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3 мин.

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