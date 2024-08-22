Муцениеце забрала детей у Прилучного — потенциальный отчим вывез их на отдых

Актриса показала, как здорово проводит время. Агата Муцениеце с детьми и Иван Чуйков СоцсетиОбщественность с напряжением ждет, чем же закончится противостояние Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которые схлестнулись в суде из-за опеки над детьми.