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Муцениеце забрала детей у Прилучного — потенциальный отчим вывез их на отдых

Муцениеце забрала детей у Прилучного — потенциальный отчим вывез их на отдых

Актриса показала, как здорово проводит время. Агата Муцениеце с детьми и Иван Чуйков СоцсетиОбщественность с напряжением ждет, чем же закончится противостояние Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которые схлестнулись в суде из-за опеки над детьми.

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