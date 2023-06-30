Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Коулмэн и «Эвертон» продлили контракт на год. 34-летний защитник проведет в клубе 15-й сезон

34-летний ирландец продлил контракт с мерсисайдцами до июня 2024 года. Коулмэн – капитан «Эвертона», предстоящий сезон станет для него 15-м в составе «ирисок».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх