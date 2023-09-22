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"Полки ломятся, цены доступные. Кто тут под санкциями?": Поляки вышли из себя, увидев поход женщины в обычный магазин в России

"Полки ломятся, цены доступные. Кто тут под санкциями?": Поляки вышли из себя, увидев поход женщины в обычный магазин в России

Для некоторых жителей так называемых недружественных стран по сей день является большим потрясением тот факт, что в России, оказывается, "не доедают последний хрен без соли".

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Комментарии
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Толочко Валентина
Если в Польше все передохнут, об этой стране через год никто и не вспомнит.
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13 час.
Мельников Александр
То что сейчас выпускают даже в США, компанией &quot;Coca-Cola&quot; не является натуральным продуктом, изготовленным по авторскому рецепту. Да и большинство продуктов и напитков. И потом что нам переживать за &quot;пшеков&quot; и прочих &quot;гейропейцев&quot;, &quot;геть их ...&quot;.
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11 час.
саша дмитренко
интересно,,настолько  там  интернет  блокируют??
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10 час.

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