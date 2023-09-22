"Полки ломятся, цены доступные. Кто тут под санкциями?": Поляки вышли из себя, увидев поход женщины в обычный магазин в России

Если в Польше все передохнут, об этой стране через год никто и не вспомнит.

Мельников Александр

То что сейчас выпускают даже в США, компанией "Coca-Cola" не является натуральным продуктом, изготовленным по авторскому рецепту. Да и большинство продуктов и напитков. И потом что нам переживать за "пшеков" и прочих "гейропейцев", "геть их ...".