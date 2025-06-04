"У нас теперь всем так можно?": Последние новости о похищении у Ярославского вокзала. Посыпались неудобные вопросы

LD

Leon Dan

В нашем политическом режиме им пехотинец разрешил. А ему глава картбланш на силовые решения вопросов давно уже выдал. Субъектов обычно размещают стойле и стригут. Пока одного размещают, другие делают вид, что возмущаются, пока не окажутся на его месте. Проголосовали же...