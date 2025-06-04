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Царьград

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"У нас теперь всем так можно?": Последние новости о похищении у Ярославского вокзала. Посыпались неудобные вопросы

"У нас теперь всем так можно?": Последние новости о похищении у Ярославского вокзала. Посыпались неудобные вопросы

Стали известные последние данные по скандальному похищению мужчины у Ярославского вокзала. В Сети посыпались неудобные вопросы: "у нас теперь всем так можно?".

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Комментарии
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Амара Карпова
90-е давно уже вернулись😭😭😭
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1 д.
LD
Leon Dan
В нашем политическом режиме им пехотинец разрешил. А ему глава картбланш на силовые решения вопросов давно уже выдал. Субъектов обычно размещают стойле и стригут. Пока одного размещают, другие делают вид, что возмущаются, пока не окажутся на его месте. Проголосовали же...
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22 час.
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