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Политнавигатор

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Российский генерал: Мы пока не переходим на их территории, подчёркиваю, пока

Российский генерал: Мы пока не переходим на их территории, подчёркиваю, пока

Как только Россия усилила удары по Украине, сразу же возобновились запросы на встречи от западных переговорщиков.

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