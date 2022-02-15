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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях России"

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях России"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях России", передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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