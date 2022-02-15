Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях России"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях России", передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.