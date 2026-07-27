Гендиректор «Балтики» не согласился с Талалаевым: «Из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем отреагировал на резонансное заявление главного тренера калининградцев Андрея Талалаева,Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем отреагировал на резонансное заявление главного тренера калининградцев Андрея Талалаева, назвавшего возможный уход вратаря Максима Бориско «выстрелом в голову и борьбой за выживание».