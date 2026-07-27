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Гендиректор «Балтики» не согласился с Талалаевым: «Из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание»

Гендиректор «Балтики» не согласился с Талалаевым: «Из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем отреагировал на резонансное заявление главного тренера калининградцев Андрея Талалаева,Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем отреагировал на резонансное заявление главного тренера калининградцев Андрея Талалаева, назвавшего возможный уход вратаря Максима Бориско «выстрелом в голову и борьбой за выживание».

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