Гендиректор «Балтики» не согласился с Талалаевым: «Из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем отреагировал на резонансное заявление главного тренера калининградцев Андрея Талалаева,Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем отреагировал на резонансное заявление главного тренера калининградцев Андрея Талалаева, назвавшего возможный уход вратаря Максима Бориско «выстрелом в голову и борьбой за выживание».
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