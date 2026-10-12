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Русская Семёрка

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Гульбеддин Хекматияр: почему его считали самым страшным противником русских в Афганистане

Когда в разговорах об Афганской войне всплывает имя Гульбеддина Хекматияра, в памяти военных и аналитиков неизменно возникает образ не просто полевого командира, а фигуры, сочетавшей в себе фанатичную волю, политическую изворотливость и готовность идти до конца.

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