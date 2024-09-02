ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько дней назад, Пашинян разговаривал с Путиным.
Теперь как шёлковый, даже удивительно. Путин набрал Пашиняну
Комментарии
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Людмила Редько
Ну и пусть додавят - надоели уже. Нищая страна, где ничерта нет, а все пальцы веером. Живут в окружении исторических врагов - Ирана, Азербайджана и Турции, живы только за счет России и в такой ситуации гадят этой же России в режиме нонстоп. Всем будет спокойнее, если эта недострана наконец исчезнет и никакая Франция вписываться за них не будет
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3 час.
TF
Tatyana Fedotova
А надо бы было проучить. Опять забудится
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3 час.
Юрий Золотарев
Сколько ни поливай ГУАНО духами, оно пахнет ГУАНОМ!!
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1 час.
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