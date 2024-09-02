Теперь как шёлковый, даже удивительно. Путин набрал Пашиняну

Людмила Редько

Ну и пусть додавят - надоели уже. Нищая страна, где ничерта нет, а все пальцы веером. Живут в окружении исторических врагов - Ирана, Азербайджана и Турции, живы только за счет России и в такой ситуации гадят этой же России в режиме нонстоп. Всем будет спокойнее, если эта недострана наконец исчезнет и никакая Франция вписываться за них не будет