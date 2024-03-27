МИД России предупредил о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

В сети распространяется фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии от 24 марта 2024 года.
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