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МИД России предупредил о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

МИД России предупредил о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

В сети распространяется фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии от 24 марта 2024 года.

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