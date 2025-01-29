Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergej
    Евросоюз защитит от Трампа 🤣🤣🤣 защитникиВ Евросоюзе пообе...
  • Сергей Дмитриев
    Что стоит Собчак для пиара взять интервью у Зеленского и срезать его "вопросиками острыми , жгучими"?Собчак обратилась...
  • Мила Терехова
    Как ведёт себя эта бесстыжая бабка Милявская  , так к ней и относятся. Репутацию она сама себя создаёт . На голой ве...Собчак обратилась...

Россиян предупредили о потенциальной опасности дубайского шоколада

Россиян предупредили о потенциальной опасности дубайского шоколада

Термин «дубайский шоколад» обычно используется для шоколада с фисташковым кремом, кунжутной пастой и тестом катаифи, хотя его готовят с разными вариантами начинок, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх