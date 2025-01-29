Россиян предупредили о потенциальной опасности дубайского шоколада

Термин «дубайский шоколад» обычно используется для шоколада с фисташковым кремом, кунжутной пастой и тестом катаифи, хотя его готовят с разными вариантами начинок, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.
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