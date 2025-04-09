ГАИ и дорожные службы работают на Бобруйщине в усиленном режиме.

Снегопад создает предпосылки для совершения дорожно-транспортных происшествий: из-за сложных погодных условий сотрудники Госавтоинспекции, ориентированные на оказание помощи участникам дорожного движения, круглосуточно мониторят дорожную сеть на территории района на предмет состояния проезжей части.
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