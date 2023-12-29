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У самого синего моря: чем порадует Абхазия в межсезонье

У самого синего моря: чем порадует Абхазия в межсезонье

Последние годы у туристов из России стабильно растет интерес к отдыху в Абхазии. Это связано с расположением страны в одном из самых красивых уголков Причерноморья, относительно удобной логистикой, простотой пересечения границы, высокой концентрацией исторических, культурных и природных достопримечательностей, вкусной едой и комфортными ценами.

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