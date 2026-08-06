Продолжается обмен ударами ВСУ и ВС РФ с применением дальнобойных средств поражения. Украинские националисты значительно расширили перечень целей на территории России, стремясь не столько нанести военный ущерб, сколько раскачать наше общество накануне Единого дня голосования.