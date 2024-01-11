Мигрантам пора рвать когти - законы изменились, давай, до свиданья

Татьяна Недогреева Вы знаете что- нибудь о троянском коне? Нет. Не знаете. Троянский конь- это мигранты. И рано или поздно этот конь взбрыкнется. На себе испытала" заботу и справедливость" к своему народу. П распределению была направлена в Грозный в 1968 г. Жили тихо,мирно до развала СССР. Потом все эти тихие , мирны, убивали, грабили, насиловали и гнали в шею. Все что было нажито более,чем за 20 лет осталось им. Квартира, дача с домиком, коопиративный гараж. Бежали,спасая жизни с двумя детьми. Теперь они живут в роскоше, чем хвалятся и перед приезжими хвастаются. А за счет кого разбогатели? Я все нажитое потеряла, ра

Татьяна Недогреева Работу, друзей семью. Никто ничем не помог. Везде писала. Получала отписки. Написала Кадырову. Этот , вообще, не ответил. Все пришлось начинать сначала. А с работой было сложно. За все хваталась. Детей надо было учить, а теперь на пенсии. За пенсию ничего не могу сделать . Так и валится хата. Обещали прибавку к пенсии, кто рожал детей вСССР. Подала заявку. Посчитали и отеазали,но предупредили,если пересчитают , то буду пенсию меньше получать. У мигрантов, значит, дети, а у меня выродки. Им поприпершимся все, а своим " уменьшим". Как это понять? Я не понимаю.