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  • Андрей Маевич
    СогласенАтмосфера накаляе...
  • Павел К
    ...хотя раньше эту тему старались освещать максимально аккуратно.... ________________________________________________...Атмосфера накаляе...
  • Андрей Маевич
    Есть понятие случайность...но это уже закономерность..Атмосфера накаляе...

Атмосфера накаляется, на межнациональные конфликты

Атмосфера накаляется, на межнациональные конфликты

В России тренд на межнациональные конфликты последние время Атмосфера накаляется: чем ответит Россия на межнациональные конфликты? Последнее время в российских СМИ все отчетливее просматривается опасная тенденция на раздувание национального вопроса.

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