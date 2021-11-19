Атмосфера накаляется, на межнациональные конфликты

В России тренд на межнациональные конфликты последние время Атмосфера накаляется: чем ответит Россия на межнациональные конфликты? Последнее время в российских СМИ все отчетливее просматривается опасная тенденция на раздувание национального вопроса.
В России тренд на межнациональные конфликты последние время Атмосфера накаляется: чем ответит Россия на межнациональные конфликты? Последнее время в российских СМИ все отчетливее просматривается опасная тенденция на раздувание национального вопроса.
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