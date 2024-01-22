ЛЕОНИД САВИН Кибертехнологии: угрозы и прогнозы на 2024 год Основные проблемы, связанные с кибербезопасностью Америки, привносят местные преступные группировки Искусственный интеллект, различные IT-гаджеты, конкуренция поставщиков интернет-услуг, особенно в области 5G, – все эти тенденции из года в год становятся все более актуальными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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