ЛЕОНИД САВИН Кибертехнологии: угрозы и прогнозы на 2024 год Основные проблемы, связанные с кибербезопасностью Америки, привносят местные преступные группировки Искусственный интеллект, различные IT-гаджеты, конкуренция поставщиков интернет-услуг, особенно в области 5G, – все эти тенденции из года в год становятся все более актуальными.