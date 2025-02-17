Зависимость у пятилетнего. Психолог о шокирующих фактах из своей практики борьбы с вейпами

Иногда дети по несколько лет скрывают от родителей, что "парят" вейп. А потом понимают, что сформировалась зависимость, и просят помочь Почему дети начинают вейпить? Как это влияет на их организм? Можно ли отучить подростка от этой привычки? Мы обсудили это в прямом эфире в Telegram-канале аmic.
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