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За январь 2025 года в Новосибирске сильнее всего подорожали шоколад и водка

За январь 2025 года в Новосибирске сильнее всего подорожали шоколад и водка

Цены на продовольственные товары продолжают стабильно расти. Немного подешевели некоторые молочные продукты.

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