«Аллы рядом не было»: куда пропала покинувшая воюющий Израиль Пугачева

Россияне продолжают бдительно следить за перемещениями легенды отечественной эстрады. Алла Пугачева соцсетиАлле Пугачевой сейчас не позавидуешь, только она немного обжилась в Израиле, начав учить язык приютившей ее семью страны, как там начался военный конфликт.
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