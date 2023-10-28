«Аллы рядом не было»: куда пропала покинувшая воюющий Израиль Пугачева

Россияне продолжают бдительно следить за перемещениями легенды отечественной эстрады. Алла Пугачева соцсетиАлле Пугачевой сейчас не позавидуешь, только она немного обжилась в Израиле, начав учить язык приютившей ее семью страны, как там начался военный конфликт.