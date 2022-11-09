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Учёные нашли способ снизить риск возрастной болезни глаз

Учёные нашли способ снизить риск возрастной болезни глаз

Новое исследование показало, что регулярное использование препаратов, предназначенных либо для лечения высокого уровня холестерина, либо для контроля диабета второго типа, может снизить риск дегенеративного заболевания глаз, связанного со старением.

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