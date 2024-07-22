Суд признал законным приговор пресс-секретарю Meta* за оправдание терроризма

Соцсети Апелляционный военный суд признал законным решение приговорить к шести годам лишения свободы директора по коммуникациям Meta* Энди Стоуна**, который получил шесть лет колонии за оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе в комментарии РЕН ТВ.
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