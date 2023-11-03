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ИА Реалист

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Введение социального рейтинга на Камчатке: цифровизация создает кастовую систему будущего

Введение социального рейтинга на Камчатке: цифровизация создает кастовую систему будущего

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (ИА Реалист). Пока массы увлечены геополитикой и войной Минцифры Камчатского края совместно с АНО «Цифровые решения» затеяли строительство бонусной системы поощрений за хорошее поведение.

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