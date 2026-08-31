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Царьград

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С 1 ноября Казахстан сделает платным въезд для граждан России

С 1 ноября Казахстан сделает платным въезд для граждан России

С 1 ноября 2026 года в Казахстане планируют сделать платным въезд для иностранцев, в том числе для граждан России.

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