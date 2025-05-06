Добрый день, уважаемая редакция! Хочу рассказать случай, который произошёл со мной лет 40–50 назад. Тогда в Москву на гастроли приехала Венская оперетта.
Настолько сильно люблю оперетту
Комментарии
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Элеонора Коган
До слёз трогательно.Я знаю, что в блокаду в Ленинграде и работал только один этот театр - это Театр Музкомедии.
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1 д.
Элеонора Коган
Я и сама обожаю оперетту и была в Венском театре оперетты на ""Сильве"" и ""Летучей мыши"", правд на дневных спектаклях.И так была рада.
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1 д.
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