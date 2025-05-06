Настолько сильно люблю оперетту

До слёз трогательно.Я знаю, что в блокаду в Ленинграде и работал только один этот театр - это Театр Музкомедии.

Элеонора Коган

Я и сама обожаю оперетту и была в Венском театре оперетты на ""Сильве"" и ""Летучей мыши"", правд на дневных спектаклях.И так была рада.