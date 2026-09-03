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Царьград

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Виновата политика: стало известно, почему английский клуб не купил русского футболиста

Названа причина, почему сорвался трансфер Александра Головина из «Монако» в английский клуб «Лидс».Английский «Лидс Юнайтед» до последнего момента трансферного окна пытался заполучить российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

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