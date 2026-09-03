Виновата политика: стало известно, почему английский клуб не купил русского футболиста

Названа причина, почему сорвался трансфер Александра Головина из «Монако» в английский клуб «Лидс».Английский «Лидс Юнайтед» до последнего момента трансферного окна пытался заполучить российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ "Мы готовы": Мерц...
- T Турция передала У...
- Банки могут начат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым