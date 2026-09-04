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Ротенберг об академии «Красная Машина»: «Танцами ученики занимаются раз в неделю. Это ритм, раскрепощение, импровизация – она очень важна для хоккея»

Основатель академии «Красная Машина Юниор», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о подготовке юных хоккеистов.

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