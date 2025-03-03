В Турции заявили, что ожидают визита Путина

Высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре рассказал, что Турция на высшем уровне выразила желание принять президента Российской Федерации Владимира Путина, но пока не определила конкретные даты визита, пишет РИА Новости.
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