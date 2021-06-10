Северные гладкие киты за сорок лет стали на метр короче

Самка северного гладкого кита (Eubalaena glacialis). FWC Fish and Wildlife Research Institute Северные гладкие киты, которые обитают в основном у восточного побережья США и Канады и находятся на грани исчезновения, с 1981 года стали на метр короче.
Самка северного гладкого кита (Eubalaena glacialis). FWC Fish and Wildlife Research Institute Северные гладкие киты, которые обитают в основном у восточного побережья США и Канады и находятся на грани исчезновения, с 1981 года стали на метр короче.
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