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Северные гладкие киты за сорок лет стали на метр короче

Северные гладкие киты за сорок лет стали на метр короче

Самка северного гладкого кита (Eubalaena glacialis). FWC Fish and Wildlife Research Institute Северные гладкие киты, которые обитают в основном у восточного побережья США и Канады и находятся на грани исчезновения, с 1981 года стали на метр короче.

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