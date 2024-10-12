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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «Должен был уйти из «Хааса» раньше. Я вел тяжелую борьбу без шансов на победу»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предположил, что слишком долго работал в команде, которая не могла сражаться за высокие позиции.

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