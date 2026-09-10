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Татар-информ

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Адвокат Мельников рассказал о штрафах за продажу домашних солений

Адвокат Мельников рассказал о штрафах за продажу домашних солений

Приготовление домашних заготовок на зиму само по себе не является нарушением, однако продажа солений в неположенных местах и их хранение в местах общего пользования может повлечь административную ответственность.

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