Курские дорожники готовы к непогоде

<p style="text-align:justify"><strong>Синоптики гидрометцентра сообщают, что в пятницу, 17 ноября, в областном центре возможны осадки в виде мокрого снега, а также вместе с этим температура воздуха может опуститься до минусовых значений.
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