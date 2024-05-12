ВС РФ взяли под контроль ещё четыре населенных пункта в Харьковской области и подбили очередной «Abrams»

Российская армия продолжила успешное наступление на Харьков. Как говорится в сводке министерства обороны о ходе специальной военной операции, подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.