Зеленый горошек, огурцы и фасоль. Салат на любой день и на гарнир: на столе за 3 минуты

Приготовление этого салата не займет много времени, но результат вас гарантировано удивит. Нежный консервированный горошек в сочетании с соленым огурцами, красным луком и зеленью создает яркий, насыщенный вкус, хотя все продукты для рецепта берутся буквально копеечные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии