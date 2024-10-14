Зеленый горошек, огурцы и фасоль. Салат на любой день и на гарнир: на столе за 3 минуты

Приготовление этого салата не займет много времени, но результат вас гарантировано удивит. Нежный консервированный горошек в сочетании с соленым огурцами, красным луком и зеленью создает яркий, насыщенный вкус, хотя все продукты для рецепта берутся буквально копеечные.