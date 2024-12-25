Специалистов связи группировки "Запад" наградили в зоне спецоперации

Военнослужащие группировки "Запад", которые занимаются установкой и поддерживанием связи, получили награды за проявленный героизм и умелые навыки руководителей в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации.
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