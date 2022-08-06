Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Агент Тренина об арбитраже: «Это увеличение контракта более чем в два раза, но следовало дать тысяч на 100 больше»

Агент Якова Тренина прокомментировал итоги арбитража. Нападающий получил контракт на два года с зарплатой 1,7 миллиона долларов за сезон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх