Скидывайтесь на генераторы для лифтов! – киевлян инструктируют накануне «тяжёлой зимы»

Жителям Киева нужно начинать самим готовить многоквартирные дома к условиям зимнего блэкаута, не надеясь на власть.
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