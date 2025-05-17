«Тактическая победа» России: западные СМИ — об итогах переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле стали одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ. Как отметил источник американского телеканала CNN, переговоры завершились «положительнее, чем ожидалось», а сам факт встречи двух делегаций свидетельствует о стремлении сторон найти выход из конфликта.
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