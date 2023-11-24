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Билл Гейтс связал переход на трехдневную рабочую неделю с развитием ИИ

Билл Гейтс связал переход на трехдневную рабочую неделю с развитием ИИ

ТАСС/EPA/JEROME FAVRE  С развитием искусственного интеллекта человечество в перспективе сможет перейти на сокращенную трехдневную рабочую неделю, заявил миллиардер Билл Гейтс в интервью для подкаста "What Now?" на платформе Spotify.

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