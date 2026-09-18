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Мировое обозрение

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Путин призвал Запад жить дружно и предупредил о последствиях захватов судов

Путин призвал Запад жить дружно и предупредил о последствиях захватов судов

Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии сделал заявление, которое в Брюсселе и европейских столицах предпочли бы не услышать.

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