Украина готова вступить в войну на стороне США против Ирана, Китая и Северной Кореи Ольга ВайленкоДепутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о решимости украинских властей поддержать Соединённые Штаты в возможной военной конфронтации с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
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