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Украина готова вступить в войну на стороне США против Ирана, Китая и Северной Кореи

Украина готова вступить в войну на стороне США против Ирана, Китая и Северной Кореи

Украина готова вступить в войну на стороне США против Ирана, Китая и Северной Кореи Ольга ВайленкоДепутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о решимости украинских властей поддержать Соединённые Штаты в возможной военной конфронтации с Ираном, Китаем и Северной Кореей.

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Комментарии
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epobedimski
Очередная дурость! Себя защитить не можете и туда же....
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17 час.
Александр Ширай
Добивают Украину, чтобы там вообще никого не осталось... Тогда и за воровство не перед кем будет нести ответственность...
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16 час.

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