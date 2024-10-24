Президент Боливии прилетел в Казань на саммит БРИКС

В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора. В международном аэропорту столицы РТ его встретил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
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