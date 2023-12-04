Издание Le Figaro узнало об этом от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, посетившего Киев.Основная причина — износ артиллерийских орудий.
Французские гаубицы CAESAR на Украине быстро выходят из строя
Комментарии
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Natalija Osminina
Третья Мировая наглядно продемонстрировала, что всё оружие, созданное на основе принципов ведения Второй мировоЙ себя не оправдало. При такой интенсивности стрельб, плохих дорогах и возможности наблюдения и глушения, большая часть вооружения НАТО потеряло в своей цене. При этом Россия способна выпускать новое, а Запад эту возможность растерял. Производственные мощности прокаканы, а на то, чтобы запустить новые, тупо нет денег-сломался печатный станок. Отсюда и ныняшняя американская экспансия по всему миру (Третья Мировая) - за отжим производства и рынков, а значит, за новые деньги. Но так как войны стоят дорого, то харэ метаться под клиентом. Надо достойно признавать поражение.
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