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Французские гаубицы CAESAR на Украине быстро выходят из строя

Французские гаубицы CAESAR на Украине быстро выходят из строя

Издание Le Figaro узнало об этом от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, посетившего Киев.Основная причина — износ артиллерийских орудий.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Третья Мировая  наглядно продемонстрировала, что всё оружие, созданное на основе принципов ведения Второй мировоЙ  себя не оправдало. При такой интенсивности стрельб, плохих дорогах и  возможности наблюдения и глушения, большая часть вооружения НАТО  потеряло в своей цене. При  этом Россия способна выпускать новое, а Запад эту возможность растерял.  Производственные мощности прокаканы, а на  то, чтобы запустить новые, тупо нет денег-сломался печатный станок. Отсюда и ныняшняя американская экспансия по всему миру (Третья Мировая)  - за  отжим производства и  рынков, а значит, за новые деньги. Но так как войны стоят дорого, то  харэ метаться под клиентом.  Надо достойно признавать поражение.
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