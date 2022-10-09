Фейков нет. Только достоверные новости

7 698 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Печально что мы живем в таком продажном МИРЕ.БИН (богом избранный народ) скупает землю Украины.Прибыль превыше всего....За Одессу мировые...
  • Светлана Петрова
    эта земля может стоить 300 млрд долларов? но даже это их не остановит, они бешенные, а такие как чешский и польский п...За Одессу мировые...
  • Алексей Горшков
    Да вообще самые слабые места у нас - образование и культура! Именно поэтому информационную войну мы проигрываем,хотя ...Олимпиада с текст...

"К сожалению мы живем в таком вот мире"

"К сожалению мы живем в таком вот мире"

"К сожалению мы живем в таком вот мире"На прошлой неделе режиссер и автор сценария Билли Эйхнер обратился к Твиттеру, чтобы поделиться своими мыслями по поводу разочаровывающего приема, который получил в кинотеатрах страны его комедии "Дружки".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх