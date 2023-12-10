Все побежали, и я побежал. Посмотрела я это ваше «Слово пацана», хотя смотреть не хотела, где я и где пацанско-дворовая романтика? Более того, если что-то становится жутко популярным, я в эти игры стараюсь не играть, пока все не наиграются, чтобы отличить зерна от плевел, а моду – от действительно выдающегося в своем жанре.
Посмотрела я это ваше «Слово пацана»…
Комментарии
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Людмила Абрамова
смотреть не буду...в жизни хватило этого всего, не понятно зачем всю эту чернуху экранизировать
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3 час.
Владимир Нелюбин
Как зачем...Это попытка вернуть 90-е в наше время..это желание гадов устроить бардак в стране, а затем госпереворот..
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2 час.
Людмила Абрамова
жуть,только вылезли слегка из 90-ых...кошмар
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1 час.
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