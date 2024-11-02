Россия составит конкуренцию Тайваню на рынке микросхем

Россия составит конкуренцию Тайваню и другим странам, производящим микросхемы. Правительство одобрило проект закона, который уменьшит платежи по налогу на добычу металлов, применяемых в высокотехнологичной промышленности.
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