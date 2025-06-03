Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён избран президентом Южной Кореи

На президентских выборах в Южной Корее победил кандидат от демократов Ли Чжэ Мён. По результатам обработки 100% голосов он получил 49,42% голосов, тогда как его соперник от "Гражданской силы" Ким Мун Су – 41,15%, РИА Новости во вторник, 3 июня 2025 года.