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Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён избран президентом Южной Кореи

Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён избран президентом Южной Кореи

На президентских выборах в Южной Корее победил кандидат от демократов Ли Чжэ Мён. По результатам обработки 100% голосов он получил 49,42% голосов, тогда как его соперник от "Гражданской силы" Ким Мун Су – 41,15%, РИА Новости во вторник, 3 июня 2025 года.

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